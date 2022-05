Ivu Banu bodo izročili nagrado bert za življenjsko delo

Ljubljana, 17. maja - Igralec Ivo Ban bo nocoj v Slovenski kinoteki prejel nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske in televizijske igre. Podeljuje jo Društvo slovenskih režiserjev. Kot piše v obrazložitvi, je Ban eden tistih igralcev, katerega obraz in glas sta že dolgo in trdno zasidrana v slovensko kulturno zakladnico in kolektivni spomin.