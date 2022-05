Na ljubljanskem sodišču narok v ponovljenem odločanju o odškodnini za Kanglerja

Ljubljana, 16. maja - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal narok v ponovljenem odločanju sodišča o odškodnini za Franca Kanglerja, danes državnega sekretarja, v preteklosti pa poslanca, državnega svetnika in mariborskega župana. Danes so zaslišali pričo, ki je v prvem sojenju niso in zaradi česar je višje sodišče primer vrnilo v odločanje okrožnemu sodišču.