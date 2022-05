Trije kandidati za direktorja zavoda za blagovne rezerve

Ljubljana, 16. maja - Na Zavodu RS za blagovne rezerve so na razpis za direktorja zavoda prejeli tri vloge. Kot so za STA sporočili z zavoda, jih bo zdaj pregledal upravni odbor ter posredoval na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v izborni postopek. Zavod trenutno kot v.d. direktorja vodi Andrej Kužner.