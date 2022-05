V Planici zaradi avtomobilskega hrupa posredovala policija

Planica, 16. maja - Društvo za naravo - Jalovec in okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green sta opozorila na večje število voznikov avtomobilov, ki so se ta konec tedna zbrali v Planici ter v nočnih urah povzročali velik hrup. Policisti so zaradi naglega speljevanja in povzročanja hrupa ukrepali proti petim udeležencem, preiskavo pa še nadaljujejo.