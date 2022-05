V Celju ta teden 23 festival urbanih umetniških akcij Vstop prost

Celje, 16. maja - Društvo likovnih umetnikov Celje (DLUC) od danes do sobote že 23. leto zapored gosti vsakoletni festival urbanih umetniških akcij, performansov, intervencij in instalacij v celjskem mestnem središču, poimenovan Vstop prost. Glavnina dogodkov bo potekala ves petek in v soboto dopoldan.