Pretresljive zgodbe ukrajinskih biatloncev s Pokljuke

Pokljuka, 17. maja - Na Pokljuki še vedno vadi okrog 50 ukrajinskih biatloncev različnih starostnih kategorij, ki so na Rudnem polju našli zatočišče pred vojno vihro. Ubežali so brezglavi moriji v domovini in Športnemu društvu Pokljuka in Sloveniji ne morejo izreči dovolj pohval za sprejem. S seboj so prinesli pretresljive zgodbe.