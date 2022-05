Priznanja Blaža Kumerdeja letos štirim šolam, ravnateljici in učiteljici

Ljubljana, 16. maja - Danes je v Muzeju novejše zgodovine Slovenije potekala slavnostna podelitev priznanj Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso za leto 2021, ki jih podeljuje Zavod RS za šolstvo. Prejemnikov priznanj je šest, in sicer štiri šole, ravnateljica in učiteljica, so sporočili iz zavoda.