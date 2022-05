V zdravstveni negi prvi odzivi na zdravstveni del koalicijske pogodbe pozitivni

Ljubljana, 16. maja - V zdravstveni negi so prvi odzivi na zdravstveni del med strankami prihodnje koalicije usklajene, a še ne potrjene koalicijske pogodbe pozitivni. V zbornici zdravstvene in babiške nege ter sindikatu zdravstva in socialnega zdravstva med drugim pozdravljajo napoved sprejetja kadrovskih standardov in normativov ter odpravo plačnih nesorazmerij.