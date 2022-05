Popravljalni ukrepi NIJZ na podlagi revizije poslovanja za leto 2019 večinoma zadovoljivi, dva pa le delno

Ljubljana, 16. maja - Popravljali ukrepi, ki jih je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izkazal za odpravo nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v reviziji poslovanja za leto 2019, so bili večinoma zadovoljivi, dva pa le delno. S tem je NIJZ kršil obveznost dobrega poslovanja, so na računskem sodišču zapisali v porevizijskem poročilu.