Vox populi: Gibanje Svoboda še povečalo podporo

Ljubljana, 16. maja - Prva povolilna javnomnenjska raziskava agencije Ninamedia za časnika Dnevnik in Večer potrjuje, potrjuje, da levosredinska koalicija Gibanja Svoboda, SD in Levice pridobiva zaupanje pred prevzemom vlade. Pričakovanja ljudi so se po volitvah še povečala, o čemer priča skoraj 39-odstotna podpora Gibanju Svoboda.