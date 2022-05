Zaradi del na hidroelektrarni Vuhred več mesecev onemogočen promet čez elektrarno

Vuhred, 16. maja - Dravske elektrarne Maribor so pričele zadnjo fazo sanacije krova jezovne pregrade na hidroelektrarni Vuhred skupaj s prenovo žerjavne proge. Celotna naložba je vredna skoraj dva milijona evrov, od tega zadnja faza skoraj 700.000 evrov. Zaradi del po 23. maju in predvidoma vse do sredine novembra ne bo možen prevoz čez elektrarno.