Kim Jong-un v boj s pandemijo napotil vojsko

Pjongjang, 16. maja - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je danes, ko so oblasti sporočile, da je po prvih podatkih o izbruhu pandemije covida-19, ki ga je Pjongjang označil za "vročico", umrlo 50 ljudi, ostro kritiziral odziv pristojnih na pandemijo in ukazal vojski, naj pomaga pri razdeljevanju zdravil, so poročali državni mediji.