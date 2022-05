Delo: Lani največji izvoznik Gorenje

Ljubljana, 16. maja - Na lestvici največjih izvoznikov, ki jo pripravlja časnik Delo, je po dolgih letih prišlo do spremembe na prvem mestu - Gorenje je z 1,97 milijarde evrov izvoza prehitelo Krko in Lek. Poslovanje je bilo sicer različno glede na panogo, na splošno pa so podjetja izkoristila konjunkturo po covidu-19, v današnji objavi ugotavlja časnik.