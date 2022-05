Azijske borze v zelenem

Tokio, 16. maja - Indeksi na azijskih borzah so se danes večinoma zvišali in tako sledili petkovim smernicam z Wall Streeta, a se vlagatelji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še naprej bojijo recesije. Pozorno spremljajo tudi postopno odpravo strogih omejitvenih ukrepov v Šanghaju, ki so jih oblasti uvedle zaradi porasta okužb s koronavirusom.