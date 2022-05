Reporter o Janezu Janši (16. 5.)

Ljubljana, 16. maja - Silvester Šurla v komentarju Zmrzal slovenske pomladi piše o Janezu Janši in njegovem vodenju stranke SDS. Avtor meni, da v SDS ni več nikogar, ki bi podvomil o Janši in sprožil razpravo o menjavi na vrhu stranke. Meni tudi, da je Janša stranko v zadnjih letih zapeljal globoko v populistične vode in njena morebitna prenova tako ni več mogoča.