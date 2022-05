Somalija ponovno izvolila nekdanjega predsednika države

Mogadiš, 16. maja - Nekdanji somalijski predsednik Hašan Šejk Mohamud je bil v nedeljo ponovno izvoljen za voditelja vzhodnoafriške države, potem ko so bile volitve v državi, ki se že vrsto let spopada z islamističnim uporniškim gibanjem Al Šabab in vse večjo grožnjo lakote, zaradi političnega spora v minulem letu preložene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.