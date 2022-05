NY Rangers po 1:3 do napredovanja, Calgary prav tako do polfinala

New York, 16. maja - V severnoameriški hokejski ligi NHL so znani vsi udeleženci polfinalnih obračunov v obeh konferencah. Danes sta si napredovanje zagotovili še ekipi New York Rangers na vzhodu in Calgary Flames na zahodu. Rangers so po podaljšku s 4:3 slavili proti Pittsburgh Penguins, Calgary pa je bil prav tako po podaljšku s 3:2 boljši od Dallas Stars.