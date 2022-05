* Izidi, prvi krog: - vzhodna konferenca: New York Rangers - Pittsburgh Penguins 4:3 (podaljšek) (New York je napredoval s 4:3 v zmagah) - zahodna konferenca: Calgary Flames - Dallas Stars 3:2 (podaljšek) (Calgary je napredoval s 4:3 v zmagah) * pari 2. kroga, konferenčni polfinale: - vzhodna konferenca: Florida Panthers - Tampa Bay Lightning, Carolina Hurricanes - New York Rangers, - zahodna konferenca: Colorado Avalanche - St. Louis Blues, Calgary Flames - Edmonton Oilers.

* Opomba: ekipe v končnici igrajo na štiri zmage.