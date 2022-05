V streljanju v Kaliforniji en mrtev, več ranjenih

Los Angeles, 16. maja - V streljanju v cerkvi v Kaliforniji je v nedeljo po lokalnem času umrla ena oseba, štiri so huje ranjene, so danes sporočile oblasti te ameriške zvezne države, poročajo tuje tiskovne agencije. Do streljanja je prišlo le dan po tistem, ko je bilo v zvezni državi New York v strelskem napadu ubitih deset ljudi.