Sevilla z remijem pri Atleticu v ligo prvakov, remi Reala

Madrid, 15. maja - Nogometaši Seville so si z remijem na gostovanju pri Atleticu slovenskega reprezentanta Jana Oblaka v Madridu zagotovili nastop v ligi prvakov v prihodnji sezoni. Gostitelji, ki jim je to uspelo že v prejšnjem krogu, so z golom Joseja Gimeneza v 30. minuti povedli, za Sevillo pa je izenačil Youssef En-Nesyri.