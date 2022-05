Zagrebškemu Dinamu 23. domača zvezdica

Šibenik, 15. maja - Nogometaši zagrebškega Dinama so še 16-ič v zadnjih 17 letih postali prvaki Hrvaške. Naslov so si zagotovili v predzadnjem krogu, v katerem so v Šibeniku z goloma Ivana Tolića in Petra Bočkaja z 2:0 premagali domačo ekipo in si priigrali neulovljivo prednost štirih točk pred najbližjim zasledovalcem, splitskim Hajdukom.