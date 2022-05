Ta teden oblikovanje poslanskih skupin in izrekanja o vstopu v vlado v SD in Levici

Ljubljana, 16. maja - Ta teden bo prinesel nove korake na poti do oblikovanja in izvolitve nove vlade. V DZ bodo do konca tedna oblikovali poslanske skupine in izvolili vodje, s katerimi bo nato lahko predsednik republike Borut Pahor začel posvetovanja o mandatarju. V Levici in SD pa bodo nadaljevali postopke potrjevanja odločitve za vstop v vlado Roberta Goloba.