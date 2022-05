Murska Sobota, 15. maja - V Soboškem jezeru je utonil 25-letni tuj državljan. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so jih popoldne obvestili, da naj bi se v Soboškem jezeru nekdo utopil. Policisti in reševalci so kasneje utopljenca našli, okoliščine utopitve pa še preverjajo.