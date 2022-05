Velenjski rokometaši po zmagi nad Škofjeločani do tretjega pokalnega naslova

Slovenj Gradec, 15. maja - Rokometaši velenjskega Gorenja so osvojili prvo mesto na letošnjem zaključnem turnirju za pokal Slovenije v Slovenj Gradcu. Na finalni tekmi so premagali Urbanscape Loko s 34:31 (14:12). Za velenjsko ekipo je to tretja pokalna lovorika, pred tem so bili najboljši tudi v letih 2003 in 2019.