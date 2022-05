West Ham podaljšal upanje Liverpoolu

London, 15. maja - Nogometaši Manchester Cityja so v 37. krogu angleške lige zapravili lepo priložnost, da si praktično že zagotovijo naslov prvaka. Na gostovanju pri West Hamu so igrali le neodločeno 2:2. Po prvem polčasu so celo zaostajali z 0:2, v drugem pa vendarle prišli vsaj do točke, ki jim je ob tekmi več zagotovila štiri točke prednosti pred Liverpoolom.