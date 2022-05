V Somaliji potekajo predsedniške volitve

Mogadiš, 15. maja - V Somaliji danes potekajo predsedniške volitve, ki so bile zaradi političnega spora v minulem letu preložene. V tej vzhodnoafriški državi, ki so jo v preteklosti pretresali nasilje in napadi islamistične milice Al Šabab, se za najvišji položaj poteguje 36 kandidatov, med njimi tudi dosedanji predsednik Mohamed Abdulah Farmajo.