V Severnem Porenju-Vestfaliji kaže na visoko volilno udeležbo

Düsseldorf, 15. maja - Na deželnih volitvah v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija beležijo visoko volilno udeležbo, saj je do poldneva glasovalo približno 36 odstotkov volivcev, so po navedbah tujih tiskovnih agencij sporočili tamkajšnji uradni predstavniki. Obeta se tesen boj za zmago med krščanskimi demokrati (CDU) in socialdemokrati (SPD).