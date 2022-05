Ob dnevu Slovenske vojske izpostavili pomen njene ustrezne usposobljenosti in opremljenosti

Ljubljana, 15. maja - Z osrednjo slovesnostjo so v ljubljanski vojašnici Edvarda Peperka danes obeležili dan Slovenske vojske (SV). Govorci, med njimi tudi predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, so bili enotni, da mora biti SV, tudi v luči spremenjenih varnostnih razmer, ustrezno pripravljena, usposobljena in opremljena.