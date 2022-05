Streljanje v Buffalu v ZDA: Deset mrtvih, trije ranjeni

Buffalo, 15. maja - V sobotnem streljanju v supermarketu v Buffalu v ameriški zvezni državi New York je bilo ubitih deset ljudi, trije so bili ranjeni. Oblasti so napad označile za "rasno motiviran", saj je 11 od 13 žrtev napada temnopoltih. 18-letni napadalec je strelski pohod prenašal v živo na družbenih omrežjih.