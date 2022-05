Rim, 14. maja - Grk Stefanos Cicipas in Srb Novak Đoković sta finalista turnirja serije masters 1000 v Rimu. Grk je v polfinalu premagal Nemca Alexandra Zvereva s 4:6, 6:3 in 6:3, Srb pa je bil boljši do Norvežana Casperja Ruuda s 6:4, 6:3.