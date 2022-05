Finska šele v 58. minuti do zmage proti Latviji

Helsinki, 14. maja - Olimpijski prvaki v hokeju, finalisti zadnjih dveh svetovnih prvenstev in gostitelji tokratnega turnirja najboljših reprezentanc na svetu, Finci, so zabeležili drugo zmago v dveh dneh. Potem ko so v petek, uvodni dan svetovnega prvenstva, premagali Norveško s 5:0, so danes ugnali Latvijo z 2:1.