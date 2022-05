Novemu prvoligašu sosedski derbi proti Primorju

Ljubljana, 14. maja - Nogometaši Gorice so pred 1000 navijači proslavili vrnitev v elitno slovensko ligo, obenem pa dobili tudi sosedski derbi proti Primorju. Premagali so ga z 2:1, strelca golov pa sta bila Žan Leban v 15. in Luka Vekić v 23. minuti. Rene Šolaja je v 73. minuti le znižal izid.