Duplantisu zmaga v "zaostali" tekmi v Dohi

Doha, 14. maja - V petek je bila v Dohi prvi atletski diamantni miting v sezoni, zaradi močnega vetra in peska v katarski prestopnici pa so prestavili skok s palico in ga izvedli danes v dvorani. Zmagal je pričakovano švedski svetovni rekorder Armand Duplantis, edini je presegel šest metrov (6,02 m).