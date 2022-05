Škofjeločani prvi finalisti v Slovenj Gradcu

Slovenj Gradec, 14. maja - Rokometaši Urbanscapa Loke so prvi finalisti zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Slovenj Gradcu, potem ko so na današnji polfinalni tekmi premagali Dobovo s 25:20 (13:10). Zasedba iz Škofje Loke se bo v nedeljskem finalu pomerila z zmagovalko druge današnje polfinalne tekme med ekipama Gorenje Velenje in Celje Pivovarna Laško.