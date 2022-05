Groenewegnu obračun "sovražnikov" na Madžarskem

Miskolc, 14. maja - Na kolesarski dirki po Madžarski so končno lahko zadovoljni tudi v taboru ekipe Luke Mezgeca, BikeExchangu. Po treh sprinterskih neuspehih so v četrti, še eni ravninski etapi s startom in ciljem v Kazincbarciki, ki se je končala s sprintom glavnine, le prišli do etapne zmage, ob Mezgečevi pomoči je bil najboljši Nizozemec Dylan Groenewegen.