Libanonci v upanju na spremembe volijo nov parlament

Bejrut, 15. maja - Volivci v Libanonu so se danes podali na volišča, da bi odločali o novi sestavi parlamenta. Volitve potekajo v senci hude gospodarske in finančne krize. Pred volišči so se dopoldne vile dolge vrste. Kljub nezadovoljstvu ljudi z delom vlade in političnimi elitami poznavalci opozarjajo, da večjih sprememb ne gre pričakovati.