Vreme: Krajevne plohe in nevihte

Ljubljana, 14. maja - Zvečer bodo še krajevne plohe in nevihte, pogostejše bodo v zahodni polovici Slovenije. Ponoči se bo zjasnilo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo povečini sončno. Popoldne bo predvsem v hribih nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo sončno, popoldne in zvečer bodo posamezne plohe ali nevihte. V torek bo sprva sončno, popoldne bo oblačnost naraščala in začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo sprva pretežno oblačno, na vzhodu bo še kakšna ploha. Čez dan se bo jasnilo. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Med Alpami in Britanskim otočjem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji ob šibkih zahodnih vetrovih zadržuje razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo pretežno jasno. Popoldne bodo v alpskem svetu Furlanije - Julijske krajine, v Gorskem Kotarju in v notranjosti hrvaške Istre posamezne nevihte.