Koalicijska pogodba: Odprava prekarnosti, dvig minimalne plače in minimalne pokojnine, pokojninska reforma

Ljubljana, 14. maja - Bodoči koalicijski partnerji Gibanje Svoboda, SD in Levica se zavzemajo za odpravo prekarnosti, dvig minimalne plače na 800 evrov neto, dvig minimalne pokojnine pa na 700 evrov. Napovedujejo pokojninsko reformo in sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, so zapisali v v usklajenem besedilu koalicijske pogodbe, ki ga je STA posredovalo Gibanje Svoboda.