Predsedstvo SD potrdilo koalicijsko pogodbo in kandidate stranke za funkcije

Ljubljana, 14. maja - Predsedstvo SD je sporočilo, da se je seznanilo z vsebino koalicijske pogodbe ter potrdilo njeno parafiranje. Potrdili so tudi ministrske kandidate stranke ter vodjo poslanske skupine in njenega sekretarja. Koalicijska pogodba je tako usklajena med vsemi bodočimi koalicijskimi partnericami in velja za parafirano, so sporočili iz Gibanja Svoboda.