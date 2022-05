Primorske novice: Drugi od bratov Kadivec iz domnevne slovenske celice Kavaškega klana izročen Sloveniji

Koper, 14. maja - Blaž Kadivec, eden od domnevnih članov slovenske celice Kavaškega klana, je po aretaciji v bližini Barcelone in nekaj tednih španskega pripora nazaj v Sloveniji, poročajo Primorske novice. Španski organi so ga na podlagi evropskega naloga predali pred dnevi. V priporu sta tako zdaj oba brata Kadivec, Blaž in Klemen.