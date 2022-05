Koalicijska pogodba: V zunanji politiki za okrepitev razvojne usmerjenosti EU

Ljubljana, 14. maja - Koalicijska pogodba prihodnje vlade med zunanjepolitičnimi prioritetami izpostavlja predvsem krepitev podpore razvojne usmerjenosti EU in zelene prihodnosti. Podpirali bodo bolj ambiciozno in učinkovito skupno zunanjo in varnostno politiko EU. Za razliko od predhodne vlade med prioritetami ni več krepitve odnosov z državami Višegrajske skupine.