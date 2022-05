V petkovih neurjih poškodovane ceste, podrta drevesa, poplavljeni objekti

Ljubljana, 14. maja - V neurjih z obilnimi padavinami, ki so v petek popoldne zajela dele severne, vzhodne, osrednje in jugovzhodne Slovenije, je bilo po podatkih uprave za zaščito in reševanje zabeleženih 71 dogodkov. Po trenutnih informacijah je bilo poškodovanih nekaj nad pet kilometrov cest, podrtih 66 dreves, poplavljenih pa več deset objektov.