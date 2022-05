Golden State v finale zahoda, Boston izenačil

New York, 14. maja - Košarkarji Golden State Warriors so v drugem krogu končnice severnoameriške lige NBA doma na šesti tekmi s 110:96 premagali Memphis Grizzlies in se s 4:2 v zmagah uvrstili v finale zahodnega dela lige. Na vzhodnem delu je moštvo Boston Celtics v Milwaukeeju s 108:95 ugnalo Bucks in izid v boju na štiri zmage izenačilo na 3:3.