Newyorški borzni indeksi po novem razburkanem tednu spet s padci

New York, 14. maja - Newyorški borzni indeksi ki so si v petek sicer nekoliko opomogli, so se v tem tednu vseeno že šestič zapored na tedenski ravni znižali, kar se ni zgodilo že vse od 2011. Nadaljujejo se skrbi, da centralni banki Federal Reserve ne bo uspelo najti ravnotežja v denarni politiki za gladko pot iz trenutnega obdobja visoke inflacije.