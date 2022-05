Branilci naslova in gostitelji zmagali na uvodu hokejskega SP

Helsinki, 13. maja - V finskih mestih Tampere in Helsinki se je začelo svetovno prvenstvo elite skupine v hokeju. Prvi dan ni postregel s presenečenji. Kanadčani, branilci naslova prvaka iz Rige 2021, so premagali Nemčijo s 5:3 (2:0, 3:1, 0:2). Še bolj prepričljivi so bili gostitelji, Norveško so nadigrali s 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).