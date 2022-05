V koalicijski pogodbi med drugim določitev minimalne plače pri 800 in minimalne pokojnine pri 700 evrih

Ljubljana, 13. maja - Pred napovedanim parafiranjem koalicijske pogodbe strank Gibanja Svoboda, SD in Levica so v javnost prišli nekateri poudarki iz dokumenta, ki bo začrtal temelje dela nove vlade. Med drugim se obetajo spremembe v pokojninskem in zdravstvenem sistemu. Znana je že zaveza o dvigu minimalne plače na 800 evrov neto, minimalne pokojnine pa na 700 evrov.