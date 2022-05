Beltincem prekmurski derbi

Ljubljana, 13. maja - Prekmurski derbi 29. kroga 2. SNL med Beltinci Klimo Tratnjek in lendavsko Nafto 1903 ni odločal o ničemer pomembnem, kljub temu pa obračuni prekmurskih klubov pomenijo boj za prestiž in vedno tudi postrežejo z zanimivim dogajanjem na igrišču in ob njem. Tako je bilo tudi tokrat, dvoboj pred 800 gledalci pa so z 1:0 dobili gostitelji.