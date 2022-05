Požar v večnadstropni stavbi v Indiji terjal najmanj 27 življenj

New Delhi, 13. maja - Najmanj 27 ljudi je umrlo in še mnogi so ranjeni, potem ko je velik požar danes zajel stavbo v indijski prestolnici New Delhi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po poročilih medijev je 40 ljudi utrpelo opekline in so morali biti hospitalizirani. Po navedbah gasilcev je iskalna akcija še v teku.