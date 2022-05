Letošnji mednarodni dan družin namenjen urbanizaciji

Ljubljana, 15. maja - Danes je mednarodni dan družin, katerega osrednje geslo je Družine in urbanizacija. Letos je tako dan namenjen ozaveščanju o pomenu trajnostnih, družinam prijaznih urbanih politik in uresničevanju ciljev, ki bodo povečali blaginjo vseh generacij, ki živijo v mestih, so ob dnevu zapisali v Združenih narodih.