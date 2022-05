Kegl četrti na olimpijadi gluhih

Rio de Janeiro, 13. maja - Gluhi tenisač Marino Kegl je s porazom in končnim četrtim mestom končal nastope na 24. poletni olimpijadi gluhih v brazilskem Saxias do Sulu. V boju za bron ga je s 6:2 in 6:1 premagal Indijec Prithvi Sekhar, sicer četrti nosilec turnirja, Kegl pa je prišel v Brazilijo kot tretjepostavljeni igralec.